За прошедшие сутки, 11 февраля, украинские войска ликвидировали еще 790 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, потери России в войне против Украины составляют уже 395 990 человек.
Также было уничтожено много вражеской техники, в том числе:
- танков ‒ 6416 (+10);
- боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21);
- артиллерийских систем – 9481 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7302 (+45);
- крылатые ракеты ‒ 1882 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7);
- специальная техника - 1514 (+1).
Кроме того, Силы обороны отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Марьинском и Авдеевском направлениях.
Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов российских оккупантов.
По данным ISW, враг смог продвинуться в районе Авдеевки. Армия противника все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.