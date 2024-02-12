Силы обороны уничтожили 10 танков, 21 ББМ, и еще десятки единиц другого вооружения.

За прошедшие сутки, 11 февраля, украинские войска ликвидировали еще 790 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, потери России в войне против Украины составляют уже 395 990 человек.

Также было уничтожено много вражеской техники, в том числе:

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танков ‒ 6416 (+10);

боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21);

артиллерийских систем – 9481 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7302 (+45);

крылатые ракеты ‒ 1882 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12599 (+7);

специальная техника - 1514 (+1).

Кроме того, Силы обороны отправили на лом 981 РСЗО, 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 лодки и катера.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Подразделения ракетных войск ВСУ нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 1 артиллерийскому средству, 2 складам боеприпасов российских оккупантов.

По данным ISW, враг смог продвинуться в районе Авдеевки. Армия противника все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.

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