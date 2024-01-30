Дроны-убийцы летели с трех направлений несколькими группами.

В ночь на 30 января Россия атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, дроны запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и Чауда – Крым. Ракеты были запущены с установок С-300 из Донецкой области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей. Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ", - говорится в сообщении.

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К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака "шахедов" 30 января

Этой ночью российские оккупанты продолжили атаковать Украину беспилотными летательными аппаратами, военные сообщали о по меньшей мере пяти группах БПЛА в воздушном пространстве страны.

Тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Взрывы прогремели на Харьковщине.

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