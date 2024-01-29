Только на Купянском направлении было отбито 7 атак врага.

С начала текущих суток на фронте произошло 51 боевое столкновение с врагом. Россияне продолжают штурмовать украинские позиции – в частности, оккупанты пытались прорвать оборону на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке. Так, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 7 атак возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг так же пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак неподалеку Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак – возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков севернее Приютного Запорожской области.

В Генштабе информируют, что враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Отмечается, что враг и в эти сутки использовал тактику террора, наносил удары как по военным, так и по гражданским объектам. Россияне совершили 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Война в Украине: новости, о которых стоит знать

Военный эксперт Петр Черник заявил, что ситуация для Сил обороны в районе Авдеевки сверхтяжелая и очень серьезная. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают наступать.

По его словам, с 7 октября, когда активизировались боевые штурмы Авдеевки, противник убитыми потерял более 15 тысяч человек. Это уже столько, сколько Советский союз потерял в войне в Афганистане, а тут бои только за один город.

Кроме того, россияне пытаются захватить село Табаевка на Харьковщине. Оккупанты уже отчитались, что населенный пункт якобы оккупирован, однако начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Там продолжаются бои.

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