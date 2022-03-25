Сообщается, что из 648 человек батальонной тактической группы 200-й бригады РФ выжили только трое.

В ходе военных действий России против Украины погибли 645 из 648 военных батальонной тактической группы 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале ОП.

"Неудачное название", — отметил он, отсылая к военной кодировке "груз 200", которым при перевозке обозначают цинковый гроб с телом погибшего военного.

Из всех российских военнослужащих этой батальонно-тактической группы в живых остались только трое, двое ранены, сообщил Арестович.

Ранее в РФ озвучили потери своих военных в Украине, но приуменьшили их в 12 раз.

Война в Украине: потери российских оккупантов

Сегодня утром, 25 марта, Генштаб ВСУ сообщал, что потери оккупантов в Украине превысили 16 тысяч человек. Это ориентировочные данные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боев.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава – 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем – 291 ед., реактивных систем залпового огня – 90 ед., средства ПВО – 49 ед., самолетов – 115 ед., вертолетов – 125 ед., автомобильной техники – 1089 ед., корабли/катера – 5 ед., цистерн с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 53, специальной техники – 18.

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