Боеприпасы захватчиков детонировали очень зрелищно и долго.

В ночь на 13 августа во временно оккупированных Алешках Херсонской области прогремели громкие взрывы. Поражены сразу два склада боеприпасов РФ, а также якобы есть попадание по базе оккупантов.

Об этом сообщил херсонский журналист Константин Рыженко Константин в Telegram. По его словам, взрывы были настолько мощными, что эта ночь стала для оккупантов в Алешках "звездопадом Персеиды".

"Россияне два дня заезжали-заезжали, а час назад взяли и умерли. Понятное дело, с собой они забрали технику и склад с боекомплектом", – прокомментировал журналист.

Примерно в 23:30 субботы в воздух взлетел один российский склад боеприпасов, а через час, в 01:30 воскресенья, ВСУ накрыли еще один - на левом берегу.

На видео российский склад зрелищно детонирует. Огонь виден даже из окрестных населенных пунктов.

"Слушайте, а это же небось сегодня эта звездная ночь, что все смотрят, как звезды падают... А мы с ребятами нашли, куда все эти звезды падают. Всю ночь смотрим и не ложимся, так красиво – глаз не оторвать. Невероятное природное явление", - иронично отметил Рыженко.

Впоследствии журналист сообщил о повторной детонации бк противника в Алешках. Он пошутил, что из оккупированного города уже пора вести стрим, ведь целую ночь пылают объекты врага.

В то же время местные паблики пишут, что за пол ночи воскресенья в Алешках были уничтожены два склада БК, а также есть попадание по скоплению оккупантов.

Алешки в оккупации - последние новости

Во временно оккупированные Алешки регулярно прилетает "бавовна". Недавно местные СМИ сообщили о последствиях ударов во временно оккупированных Алешках. Оказалось, что "бездомным" стал местный "мэр". Его дом и земельный участок, расположенные по адресу ул. Крылова, 165, были уничтожены.

Сейчас судьба самого коллаборанта Георгия Журавка неизвестна. Нет данных, находился ли он на момент взрыва в здании.

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