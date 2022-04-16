Украинские герои решили "немного согреть" российских захватчиков.

Генштаб ВСУ показал работу украинских артиллеристов.

На кадрах, опубликованных в Facebook, артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха работают "Градами" по позициям российских захватчиков.

"Последние дни погода не радовала теплом, но артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха "горячо" встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам российской федерации. Они же предупреждали, что возможны осадки в виде Града. Вечных мучений в аду, русский оккупант! Слава Украине! Героям Украины Слава!" - отметили в Генштабе ВСУ.

Отметим, ВСУ за сутки поразили семь воздушных целей противника. Воздушными силами были поражены три беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.

К слову, подробнее о потерях РФ в Украине можно читать по ссылке.

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