Уничтожение техники противников должно уменьшить вражеский потенциал для наступления на одном из направлений на востоке нашей страны, отметили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Украинские артиллеристы уничтожили более 40 единиц автомобильной техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Вчера наши воины обнаружили большое скопление автомобильной техники, которую русские фашисты решили спрятать на ферме. Однако, долго оставаться незаметными для зорких глаз украинских защитников не получилось", - отмечается в сообщении.

В частности, метким огнем украинские артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим.

"Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это в свою очередь значительно уменьшает потенциал врага на одном из направлений района боевых действий", - сказано в сообщении.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Сумы, Чернигов и Мариуполь.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что по состоянию на 4 апреля в нашем государстве уничтожены 1 273 единицы автомобильной техники противника.

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