Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 460 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 октября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 683 040 человек, в том числе, 1 тыс. 460 за минувшие сутки;
- танков - 9 088 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин - 18 229 (+30),
- артиллерийских систем - 19 674 (+51),
- реактивных систем залпового огня - 1 234,
- средств ПВО - 981,
- самолетов - 369,
- вертолетов - 329,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85),
- крылатые ракеты - 2 625,
- корабли /катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106),
- специальная техника - 3 509 (+10).
Ситуация на фронте - последние новости
По данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики захватили населенный пункт Новосадово на границе Луганской и Донецкой областей.
Продвижение оккупантов на востоке Украины продолжается. В частности, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки Донецкой области. Также уточнена ситуация в Торецке. Карта свидетельствует о том, что 3 отдельная мотострелковая бригада оккупантов продолжает двигаться вперед в городе.
В то же время военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в Курской области РФ продолжается оперативная пауза, ведь противнику не хватает 12 тысяч военных, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.