ВСУ продолжают бороться с российскими захватчиками на всех направлениях фронта, уничтожая их военную технику и личный состав / фото Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 460 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 октября 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 683 040 человек, в том числе, 1 тыс. 460 за минувшие сутки;
  • танков - 9 088 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин - 18 229 (+30),
  • артиллерийских систем - 19 674 (+51),
  • реактивных систем залпового огня - 1 234,
  • средств ПВО - 981,
  • самолетов - 369,
  • вертолетов - 329,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85),
  • крылатые ракеты - 2 625,
  • корабли /катера - 28,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106),
  • специальная техника - 3 509 (+10).

Ситуация на фронте - последние новости

По данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики захватили населенный пункт Новосадово на границе Луганской и Донецкой областей.

Видео дня

Продвижение оккупантов на востоке Украины продолжается. В частности, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки Донецкой области. Также уточнена ситуация в Торецке. Карта свидетельствует о том, что 3 отдельная мотострелковая бригада оккупантов продолжает двигаться вперед в городе.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в Курской области РФ продолжается оперативная пауза, ведь противнику не хватает 12 тысяч военных, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

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