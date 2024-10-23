Также поражено 9 танков, 30 боевых машин пехоты и 51 артиллерийская система.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 460 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 октября 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 683 040 человек, в том числе, 1 тыс. 460 за минувшие сутки;

танков - 9 088 (+9) единиц,

боевых бронированных машин - 18 229 (+30),

артиллерийских систем - 19 674 (+51),

реактивных систем залпового огня - 1 234,

средств ПВО - 981,

самолетов - 369,

вертолетов - 329,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 17 489 (+85),

крылатые ракеты - 2 625,

корабли /катера - 28,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 217 (+106),

специальная техника - 3 509 (+10).

Ситуация на фронте - последние новости

По данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики захватили населенный пункт Новосадово на границе Луганской и Донецкой областей.

Видео дня

Продвижение оккупантов на востоке Украины продолжается. В частности, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки Донецкой области. Также уточнена ситуация в Торецке. Карта свидетельствует о том, что 3 отдельная мотострелковая бригада оккупантов продолжает двигаться вперед в городе.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в Курской области РФ продолжается оперативная пауза, ведь противнику не хватает 12 тысяч военных, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

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