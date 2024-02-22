За прошедшие сутки, 21 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.
Кроме того, было уничтожено значительное количество вражеской техники, в частности:
- танков ‒ 6523 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35);
- артиллерийских систем - 9867 (+41);
- РСЗО – 997 (+5);
- средства ПВО ‒ 680 (+2);
- самолетов – 339 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63);
- специальная техника - 1566 (+8).
Также Силы обороны разбили 325 вертолетов, 1903 крылатых ракет, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.
Война в Украине - потери России
Как сообщал УНИАН, за 50 дней на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 212 танков российских захватчиков.
Кроме того, благодаря действиям Сил обороны Украины Россия потеряла треть своего флота в акватории Черного моря.
Защитники Украины за неделю сбили семь самолетов РФ различных типов. Это удалось сделать, вероятно, потому что командование выделило на эти операции ракеты к зенитно-ракетным комплексам большой дальности из-за событий в Авдеевке.