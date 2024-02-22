Силы обороны разбили десятки ББМ, артсистем, РСЗО и танков россиян.

За прошедшие сутки, 21 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.

Кроме того, было уничтожено значительное количество вражеской техники, в частности:

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танков ‒ 6523 (+7);

боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35);

артиллерийских систем - 9867 (+41);

РСЗО – 997 (+5);

средства ПВО ‒ 680 (+2);

самолетов – 339 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36);

автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63);

специальная техника - 1566 (+8).

Также Силы обороны разбили 325 вертолетов, 1903 крылатых ракет, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, за 50 дней на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 212 танков российских захватчиков.

Кроме того, благодаря действиям Сил обороны Украины Россия потеряла треть своего флота в акватории Черного моря.

Защитники Украины за неделю сбили семь самолетов РФ различных типов. Это удалось сделать, вероятно, потому что командование выделило на эти операции ракеты к зенитно-ракетным комплексам большой дальности из-за событий в Авдеевке.

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