ВСУ уничтожают врага на нашей земле / фото Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "рубеж"

За прошедшие сутки, 21 февраля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли до 407 240 человек.

Кроме того, было уничтожено значительное количество вражеской техники, в частности: 

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  • танков ‒ 6523 (+7);
  • боевых бронированных машин ‒ 12373 (+35);
  • артиллерийских систем - 9867 (+41);
  • РСЗО – 997 (+5);
  • средства ПВО ‒ 680 (+2);
  • самолетов – 339 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63);
  • специальная техника - 1566 (+8).

Также Силы обороны разбили 325 вертолетов, 1903 крылатых ракет, одну подводную лодку, 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, за 50 дней на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 212 танков российских захватчиков.

Кроме того, благодаря действиям Сил обороны Украины Россия потеряла треть своего флота в акватории Черного моря. 

Защитники Украины за неделю сбили семь самолетов РФ различных типов. Это удалось сделать, вероятно, потому что командование выделило на эти операции ракеты к зенитно-ракетным комплексам большой дальности из-за событий в Авдеевке.

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