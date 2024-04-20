Из-за того, что помощь США Украине задерживается, оккупанты получают большую гибкость для проведения наступательных операций, полагают в Институте изучения войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и снижение возможностей украинской противовоздушной обороны позволяет авиации РФ "серьезно ослаблять оборону" нашей страны на фронте посредством ударов планирующими бомбами.

Из-за нехватки артиллерии у защитников Украины российские механизированные сили добиваются "незначительных тактических успехов", говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"…продолжающиеся задержки США в оказании помощи Украине в сфере безопасности ограничивают способность Украины проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляя российским силам большую гибкость для проведения наступательных операций…", - полагают американские аналитики.

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Россияне в Украине пытаются наступать на ряде направлений, в том числе "горячо" в Донецкой области возле города Часов Яр. По мнению бывшего спикера Генштаба Вооруженных сил Украины, полковника и военного эксперта Владислава Селезнева, оккупанты в ходе летнего наступления сосредоточат свои главные усилия в направлении этого города и Покровска.

Стоит отметить, что американские власти на фоне политической борьбы накануне президентских выборов уже длительное время не могут одобрить выделение десятков миллиардов долларов помощи Украине. Конгресс США помощь Украине может одобрить уже 20 апреля.

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