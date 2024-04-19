Украинские воины "подкоротили" ряды противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и российские потери за сутки возросли на 870 человек и пересекли новую "красную линию".

Общие потери РФ на 19 апреля 2024 года теперь составляют 457 830 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его сведениям, россияне также остались без 27 дронов оперативно-тактического уровня, трех крылатых ракет, 17 боевых бронированных машин, девяти танков и 53 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Ликвидировано такое вооружение оккупантов:

Видео дня

21 артиллерийская система;

два средства противовоздушной обороны.

В Генштабе добавили, что данные о потерях противника уточняются.

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Россияне пытаются наступать на ряде направлений, получают от Сил обороны Украины достойный отпор и несут серьезные потери, в частности, в живой силе. Напомним, потери врага на 18 апреля 2024 составляли примерно 456 960 захватчиков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, полковник и военный эксперт Владислав Селезнев считает, что во время летнего наступления Россия будет сосредоточивать свои основные усилия в направлении городов Часов Яр и Покровск (Донецкая область).

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