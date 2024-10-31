Соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на оккупированной территории.

Российские оккупационные войска на Времовском направлении готовятся к наступлению на бронированной технике. Штурмовые группы пехоты будут атаковать с огневой поддержкой, сообщил в комментарии LIGA.net спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

Как он рассказал, применение бронетехники для поддержки живой силы планируется в районе Приютного и Левадного Запорожской области. Соответствующие учения враг уже провел на одном из полигонов на временно оккупированной территории Запорожской области. Кроме того, захватчики готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и применением различных антитепловизионных плащей.

"В современной войне техника - это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", - успокоил спикер.

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В то же время, по словам Волошина, оккупанты продолжают использовать багги и мотоциклы для быстрого передвижения между позициями и доставки личного состава и определенных видов вооружения. Это позволяет также противнику быстро передвигаться и не подрываться на минных полях. Однако по ним эффективно отрабатывают беспилотники ВСУ.

Война в Украине - ситуация на юге

Недавно издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что российские оккупационные войска нацелились на Запорожьеи могут начать наступление на этот город.

Ранее Волошин отмечал, что на юге Силам обороны Украины противостоит группировка российских оккупационных войск, состоящая из около 200 тысяч человек.

Вокруг Запорожья и вдоль линий обороны в Запорожской области возводится "настоящая крепость". Такое заявление сделал представитель Запорожской ОГА Александр Коваленко. Укрепления возводятся под постоянным контролем украинских военных. Они подсказывают гражданским подрядчикам, что и где строить.

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