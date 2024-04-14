Противник потерял технику и живую силу, отметили в Воздушных силах украинской армии.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал блестящей тонкой операцией поражение пункта управления российских оккупантов в Луганске.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о поражении пункта управления группировки войск "Центр" врага во временно оккупированном Россией Луганске. Евлаш отметил, что украинские летчики демонстрируют свое мастерство и применение западных образцов вооружения.

"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления на Луганщине", - сказал он. В результате этой операции, добавил спикер, был ликвидирован личный состав и техника противника.

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"Поэтому нам необходимо больше подобных ракет, в том числе и SCALP, Storm Shadow, Taurus. Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь "длинную руку" для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", - отметил Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске.

Он отметил, что украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу. "Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров", - отметил командующий.

Стоит отметить, что Россия уже понесла огромные потери в Украине. Общие потери РФ на 14 апреля 2024 года составляют примерно 453 650 противников.

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