Николай Олещук пообещал больше таких операций, когда ВСУ получат больше ракет.

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" во временно оккупированном Луганске. Успешную работу провели украинские летчики 13 апреля.

"Выдержав паузу, благодарю летчиков авиации Воздушных Сил за успешный, а главное - результативный удар по вражескому объекту на Луганщине 13 апреля 2024 года", - говорится в сообщении командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

Он отметил, что украинские пилоты прекрасно выполнили работу и вернулись на базу

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"Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров", - подытожил Олещук.

Ситуация на фронте - что говорят аналитики

Эксперты Института изучения войны заявили, что российская оккупационная армия осуществляет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

По мнению экспертов, усилия России в районе Часового Яра и на Лиманском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели. В то же время эти операции не поддерживают друг друга, как могло бы показаться. Аналитики считают, что оккупанты чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

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