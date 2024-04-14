В целом противник потерял уже более 463 тысяч солдат.

Вооруженные силы Украины обезвредили на фронте за прошедшие сутки 890 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро 14 апреля общие потери России в войне составляют уже 453 650 человек.

Также было уничтожено тысячи единиц вражеской техники, в частности:

Видео дня

танков - 7174 (+5);

боевых бронированных машин - 13765 (+20);

артиллерийских систем - 11552 (+34);

РСЗВ - 1046 (+1);

средства ПВО - 758 (+2);

самолетов - 347 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9235 (+34),

крылатые ракеты - 2089 (+1),

корабли/катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15459 (+63);

специальная техника - 1905 (+12).

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, российская оккупационная армия осуществляет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Противник заставляет украинцев перераспределять свои оборонительные ресурсы на поле боя, создавая таким образом уязвимые места.

Вооруженные силы Украины на поле боя пытаются компенсировать дефицит снарядов наращиванием применения различных дронов отечественного производства.

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