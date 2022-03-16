По словам министра, восстановление объектов может начаться только после их разминирования.

После окончания войны с Россией понадобится несколько лет на разминирование, поскольку без этого восстановление любого объекта не представляется возможным.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет "Укринформ".

Глава МВД отметил, что уже призвал своих коллег из других стран готовить свои группы, специалистов и технику со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

"Потому что ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Очевидно, что сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать. Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую ​​помощь - масштабный десант из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период", - рассказал он.

Монастырский уточнил, что в этом вопросе Украине активно помогают Франция, Польша, Греция, Германия, Литва, Австрия, Швеция и Швейцария, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Румыния, США и другие страны.

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