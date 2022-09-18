Вместе с кардиналом находились еще три человека.

Кардинал Конрад Краевский находится с визитом в Украине. Посланник Папы Римского попал под обстрел во время поездки в Запорожскою область

Об этом сообщает издание Vatican News.

Отмечается, что микроавтобус привез помощь жителям сел рядом с линией фронта, куда приезжают только военные. Гуманитарный груз успешно доставили в первую точку на маршруте, но возле второй - попала под обстрел.

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"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда…" – рассказал Конрад Краевский.

Вместе с кардиналом находились еще три человека, а именно католический и протестантский епископы, а также военный в сопровождении. В результате обстрела российскими оккупантами никто не пострадал.

После атаки захватчиков посланник Папы Римского "может только молиться", повторяя лишь одну фразу: "Иисус, на Тебя уповаю!"

Как ранее сообщал УНИАН, 15 сентября Папа Римский Франциск призвал не привыкать к войне и сказал, что думает о "дорогой Украине" .

По его словам, государствам "морально приемлемо" поставлять оружие Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии.

Также его спросили, должна ли Украина вести переговоры со страной, которая напала на нее, и существует ли "красная линия", после которой она может отказаться от переговоров. На что он призвал не исключать диалог.

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