Понтифик просит помогать страдающему.

Папа Римский Франциск призвал не привыкать к войне и сказал, что думает о "дорогой Украине" .

Об этом понтифик сообщил во время святой мессы, которую отслужил в Казахстане, информирует Vatican News.

"Думаю о многочисленных местах, которые страдают от войны, прежде всего, о дорогой Украине. Не привыкаем к войне, не миримся с ее неотвратимостью. Помогаем тому, кто страдает, настаиваем на том, чтобы по - настоящему прилагались усилия для достижения мира", - сказал он.

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Папа также отметил, что с тревогой узнал о том, что вспыхнули новые очаги напряжения в Кавказском регионе.

"И дальше будем молиться за то, чтобы также и на этих территориях мирное урегулирование и согласие взяли верх над раздором, и чтобы мир научился строить мир, также ограничив гонку вооружений и, превращая огромные военные расходы в конкретную помощь населению", - сказал Франциск.

Как писал УНИАН, ранее Папа Франциск ранее объявил о планах посетить Украину и Россию для развития диалога между двумя странами.

Ранее Папа Франциск обратился с призывом, посвященным полугодию широкомасштабной войны в Украине, призвав предотвратить ядерную катастрофу и освободить пленных.

При этом, он сказал, что убита в Москве дочь российского пропагандиста Александра Дугина - Дарья Дугина стала жертвой войны.