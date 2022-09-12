Ранее он говорил, что из-за проблем со здоровьем он не сможет поехать в Киев.

Папа Римский Франциск отправится в Казахстан. Его поездка запланирована на 13-15 сентября. Он уже призвал верующих молиться о его путешествии.

Об этом сообщает VatikanNews.

Папа Римский едет в Казахстан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября.

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"Это будет возможность встретиться со многими религиозными представителями и пообщаться как братья и сестры, воодушевленные нашим общим стремлением к миру, миру, которого жаждет наша планета", - заявил он, выступая перед толпой на площади Святого Петра.

Совсем недавно Папа Римский говорил, что не может посетить Украину, а также РФ. Он сообщал, что не планирует такие поездки из-за проблем со здоровьем после визита в Канаду. Врач советовал ему повременить с путешествиями и поберечь силы для поездки в Казахстан.

Ранее УНИАН также сообщал, что Папа Римский в День Независимости Украины назвал дочь Дугина "невинной жертвой войны".

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