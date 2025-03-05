По словам экс-главы финской разведки, экономика России также страдает от войны, поэтому ей будет непросто.

Прекращение военной помощи США угрожает не только Украине, но и безопасности Европы. Для того, чтобы избежать плохого сценария, страны ЕС должны рискнуть. Об этом заявил евродепутат от Финляндии и бывший глава финской разведки Пекка Товери в комментарии для LIGA.net.

По его словам, РФ, скорее всего, попытается воспользоваться ситуацией и начать новые наступательные действия, чтобы захватить больше территорий и нанести потери украинской армии.

Также Товери рассказал о двух вариантах развития событий, каждый из которых сосредоточен на том, будет ли достаточно оружия в ВСУ.

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Евродепутат отметил, если запасов не будет хватать, а помощь США никак не заменят, то Украина может потерять больше территорий и пойти на переговоры с невыгодной позиции.

Однако если у Украины будет достаточно вооружения на полгода, то страны Европы будут иметь достаточно времени, чтобы предоставить Украине большинство того, что сможет заменить поддержку США для продолжения боевых действий, добавил бывший глава финской разведки.

"Россия также страдает от войны, и в конце этого года ее экономика и вооруженные силы будут гораздо слабее, что заставит Путина начать переговоры со слабой позиции", - отметил Товери.

Он считает, что страны ЕС должны срочно предоставить Украине средства, чтобы государство могло заказывать оружие и боеприпасы в собственной оборонной промышленности на полную мощность, а также размещать больше заказов на собственную оборонную промышленность, чтобы она производила больше нужных боеприпасов.

"Европейские страны также должны пойти на риск и предоставить Украине вооружение со складов европейских вооруженных сил, даже если их запасы на некоторое время станут опасно низкими. ЕС также должен продолжать и усиливать санкции против России, чтобы подорвать ресурсы российского правительства и его способность производить больше оружия и боеприпасов", - подытожил евродепутат.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, США прекратили делиться всеми разведданными с Украиной. По информации Sky News, произошло это несколько часов назад. В свою очередь американские чиновники считают, что США могут возобновить помощь для Украины.

Также в The New York Times проанализировали, как долго украинские войска смогут противостоять РФ без помощи США. По словам экспертов, через четыре месяца силы Украины начнут ослабевать, потому что "у них просто не будет достаточно боеприпасов и техники, чтобы заменить то, что они потеряли".

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