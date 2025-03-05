США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров, сообщил Майкл Уолтц.

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия". Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Уолтц, передает Reuters.

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу", - сказал Уолтц.

Он сообщил, что США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров.

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