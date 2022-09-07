Бывший посол Мельник призвал немецкого министра обороны предоставить нашей стране часть из имеющихся Dingo.

Германия решила не поставлять Украине свои бронеавтомобили Dingo, которых имеет 500 штук.

В секретном документе Минобороны Германии говорится, что немецкая сторона сама будет использовать бронемашины, сообщил журналист немецкого Bild Юлиан Рипке в Twitter.

По его данным, в документе говорится, что Германия не хочет доставлять в Украину ни одно из 500 бронеавто, поскольку все они будут "использоваться для тренировок и обучения, а также во время операций".

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Бывший посол украинского государства в Германии Андрей Мельник уже отреагировал на эту информацию в Twitter. Экс-посол призвал немецкого министра обороны Кристину Ламбрехт в сентябре предоставить Украине часть из имеющихся Dingo нашей стране.

"Я призываю министра обороны Кристину Ламбрехт прекратить эту блокаду и доставить часть из имеющихся 500 машин Dingo в Украину в сентябре. Это спасло бы множество жизней и не было бы "разграблением" Бундесвера", - отметил Мельник.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты обстреливали и военные, и гражданские объекты, было много жертв. Почти весь мир выступил против агрессии России в отношении Украины и начал помогать нашему государству. В частности, страны-члены ЕС решили предоставлять Киеву вооружение.

Германию не раз обвиняли в том, что она недостаточно помогает Украине.

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что его страна будет действовать так, чтобы война Украины с РФ не переросла в "совсем другую".

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