Мобилизованные оккупанты даже имен своих командиров не знают.

Российских "мобиков" кинули на Сватовском направлении без командования и вооружения. Оккупанты планируют взорвать себя гранатой, если ВСУ будут приближаться.

Об условиях службы российский "мобик" рассказал во время телефонного разговора с братом, а его родственники слили аудио журналистам проекта "Осторожно, новости".

Сначала "мобиков" привезли на Краснолиманское направление и обещали, что они поедут только для охраны штаба. Впрочем, оккупанты оказались на передовой — в лесополосе в районе Сватово Луганской области. По словам одного из военных, после этого командование "помахало ручкой и уехало".

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"Мобики" оказались на горячем направлении фактически без тяжелой техники и вооружения. Им выдали только автоматы да рожки к ним. Некоторые россияне готовы взорвать себя гранатой, если ВСУ будут приближаться.

"Мне вот пох*й, я взял у Санька гранату. У меня и запал, нах*й, есть к гранате. Будет какой-то кипиш- я еб*л, Я не сдамся. У меня обмундирование: два рожка (один я отдал), третий в автомате, автомат не мой. Просто латали дыры в обороне", - жалуется "мобик" брату.

Оккупант попросил родственников "бежать в прокуратуру", если вдруг он исчезнет. Ситуация на Сватовском направлении для оккупантов печальная. Россияне не имеют должного вооружения, техники, не знают имен своих командиров, и более того, до них не могут доехать машины с питанием. Лесополосу, в которой они находятся, уже частично вырубили на дрова, укрытия почти нет. Позиции "мобиков" регулярно подвергаются обстрелам. Иногда по ним бьет собственная артиллерия.

Ситуация на Луганщине

5 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные каждый день продвигаются на 500 метров вперед. Впоследствии стало известно, что в Макеевке на Луганщине россияне потеряли 500 своих солдат, а ВСУ не останавливаются и идут.

6 ноября Гайдай рассказал, что контрнаступление украинских воинов в Луганской области замедлился. Сейчас активные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами идут вокруг Сватово. Пропагандист РФ уже заявил о "напрасных" потерях оккупантов на Донбассе и начал истерику из-за того, что там "напрасно льется кровь".

В ОВА заявили, что украинские воины стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении Луганской области. Российские солдаты массово гибнут, их тела никто не эвакуирует. Оккупанты воюют на трупах своих солдат.

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