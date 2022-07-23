Известно о минимум 12-ти убитых и много раненых российских оккупантов.

Даже после отступления украинских защитников от Лисичанска и полного перехода города под российскую оккупацию, ВСУ не собираются давать врагу покой. Так, стало известно, что защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа на Луганщине.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, рашисты только заехали на ротацию, как получили кучу убитых и раненых.

"Недавно воины ВС Украины отправили подарок отряду Сахалинского ОМОНа в р-не г. Лисичанск, которые только заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризовались, весь остальной состав отряда тяжело ранены", – рассказал Штефан.

Это не первые удачные "охоты" украинских защитников в этом районе. Ранее, как писал УНИАН, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ взорвали в Лисичанске здание суда, где проводили совещание оккупанты. Уничтожено около полусотни захватчиков.

А ранее стало известно, что в захваченной рашистами Белогоровке спецназовцы ГУР МОУ взяли в плен разведчика российского ГРУ: в его телефоне нашлось немало интересного.

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