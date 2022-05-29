Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) Украина будет иметь уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

Республика Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Речь идет о трех батареях – 18 единиц самоходных 155-мм гаубиц. Польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия.

Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) Украина будет иметь уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

AHS Krab - польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола - 52 калибра. А в качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola. Компания получила контракт от Министерства обороны Республики Польши на производство 96 единиц самоходок.

Напомним, что Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из США направляется тяжелое вооружение для ВСУ.

Бойцы ВСУ пройдут учения в Великобритании под инструктаж военных Новой Зеландии.

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