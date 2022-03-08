Польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, которые имеют на вооружении самолеты МиГ-29.

Польша готова передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители Миг-29, о которых просила Украина.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши.

"Власть Республики Польша, после консультаций между президентом и правительством, готова передать – немедленно и бесплатно – все свои самолеты МиГ-29 на авиабазу Рамштайн (Германия) и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - сказано в заявлении.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно согласовать условия закупки самолетов", - сообщили в МИД.

В заявлении также отмечается, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, которые имеют на вооружении самолеты МиГ-29.

Как сообщал УНИАН, 6 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине. В частности, США уже начали переговоры с Польшей о помощи Украине. В администрации президента США отмечали, что в связи с этим возникает вопрос, каким образом самолеты будут доставлены из Польши в Украину.

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