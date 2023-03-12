Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев.

Менее чем за одну неделю только на Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1 тыс. 100 российских оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Менее чем за одну неделю – за время с 6 марта – и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага – это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь - это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожженные российские склады боеприпасов - более десяти", - сказал глава государства.

Бои за Бахмут - российские потери

За эти сутки на Бахмутском направлении враг потерял 239 оккупантов, 293 - были ранены. В течение 12 марта произошло 39 боевых столкновений. Военные насчитали 161 обстрел со стороны оккупантов.

Видео дня

На протяжении всего времени боев под Бахмутом, согласно оценке Запада, Россия потеряла не менее 30 тысяч военных, больше всего потерь понесли "вагнеровцы".

А вот по словам военного аналитика Defense Express Ивана Киричевского, ВСУ "перемололи" до 50 тысяч захватчиков. Это, добавил Киричевский, равно целой наступательной силе, которую РФ легко могла отправить на еще один поход в Киев.

В сети появляется все больше доказательств так называемых "мясных" штурмов, когда российскую пехоту без снаряжения выпускают на подготовленные позиции украинских сил.

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