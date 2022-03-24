По мнению генсека, демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

В то время как продолжается война России в Украине, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, по его мнению, полноценная война между Россией и альянсом маловероятна.

Столтенберг отметил в комментарии CNN отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Однако он сказал, что ситуация в Украине "крайне непредсказуема", и что НАТО столкнулась с новой реальностью и должна быть готова к долгосрочной перспективе.

На вопрос о сообщениях о том, что Россия не берет на себя линию деконфликтации, Столтенберг ответил, что это правильно, и что "русские не были готовы, как я сказал, использовать эти линии, но мы предполагаем, что, если возникнет необходимость, они могут связаться с нами".

Напомним, ранее НАТО не поддержали предложение Польши о миротворческих силах в Украине. Так, Альянс не будет отправлять миротворческие войска в Украину.

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