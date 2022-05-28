На улицах города гниет мусор, его вынуждены убирать сами жители.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, как сейчас живет разрушенный российскими оккупантами город.

В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующие фотографии.

По его словам, на улицах города Марии лежат горы мусора, который должны убирать и грузить в машины сами жители города.

"Грузовиков даже МЧС России - мало. Поэтому уже три месяца мусор на улицах превращается в сплошную гниль и вонь. Растекаясь по улицам и закупоривая намертво ливни", - написал Андрющенко.

Даже небольшой дождь превращает Мариуполь в реку, которая разносит заразу вокруг, говорит он.

Также он показал очередь за гуманитарной помощью, в которой вынуждены стоять люди. Рядом с ней находится открытый колодец, из которого люди набирают воду "после экспериментов оккупантов с водоснабжением".

"В колодец постоянно попадает мусор из подобных на первом фото горок. Люди вынуждены пить такую воду - другой нет. И все это на фоне тепла, солнца и зеленого города. Полная картина Мариуполя в двух фото", - отметил советник городского головы.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты открыли Мариупольскую общеобразовательную школу №65. Они заставили родителей убрать мусор и закрыть окна пленкой.

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