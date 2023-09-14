Крым очень зависим от сухопутного сообщения с материковой Россией, заявил Петр Черник.

Крым деоккупировать легче, чем Донбасс по старой линии разграничения. Для этого нужны ракеты класса воздух-земля.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в студии телеканала "Эспрессо".

"Крым взять легче, чем Донбасс по старой линии разграничения. И для этого нужно две вещи. Авиацию нам задекларировали, будем иметь 61 машину авиационных комплексов F-16. Но есть нюанс, какое оружие к нему предоставят. 105 показателей номенклатуры - это невероятно много. Однако нам нужен AGM-158 JASSM. Это очень мощная ракета класса воздух-земля", - пояснил военный эксперт.

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Он отметил, что пуски ракет можно осуществлять с середины Украины и F-16 не будут подлежать уничтожению.

"Крым можно превратить в фейерверк, обрушить мост. Но очень важно обрушить не одну секцию, потому что они ее восстановят, а хотя бы несколько сотен метров, это возможно такими ракетами. На самом деле F-16 с номенклатурой дальнобойных ракет и тяжелых бомб от 270 кг до 2 тонн, особенно планерные бомбы, такие как AGM-154 переломят ход войны именно с ATACMS", - добавил Черник.

Что происходит сейчас на фронте

По данным Генштаба ВСУ, сейчас украинские войска имеют определенный успех южнее Бахмута и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В частности речь идет об участках фронта в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

В то же время в Минобороны сейчас основным направлением наступления ВСУ называют южный фронт. Там россияне пока только обороняются и продолжаются очень активные бои. В частности, на Мелитопольском направлении украинские войска "постепенно, но продвигаются".

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