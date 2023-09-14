Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Украинские войска имеют успех в наступлении южнее Бахмута, - в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области. ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, Силы обороны Украины также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наносят оккупационным войскам значительные потери.

По информации Ковалева, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Потивник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

Видео дня

"Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - отметил Ковалев.

Кроме того, по его словам, враг совершил неудачные попытки наступательных действий в районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, где понес значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские военные за минувшие сутки, 13 сентября, ликвидировали 620 российских оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют около 270970 человек.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, также вчера было уничтожено почти сотню единиц разнообразной военной техники россиян, почти пол сотни дронов. Также в списке есть новичок - подводная лодка.

В свою очередь Силы обороны юга сообщили, что за сутки в их зоне ответственности украинские защитники обезвредили более 30 российских захватчиков и несколько десятков единиц их вооружения и техники. Сейчас обстановка там остается напряженной, продолжается контрбатарейная борьба.

Вас также могут заинтересовать новости: