Обстрел произошел поздно вечером 4 мая, в результате чего больница осталась без света.

Полиция квалифицировала как террористический акт обстрел больницы в Донецкой области.

Читайте такжеОккупанты обстреляли машину СЦКК на Донбассе - впервые с начала режима "тишины"Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области по факту обстрела оккупантами Марьинской центральной районной больницы открыто производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Уточняется, что обстрел произошел около 23:30 4 мая. В результате больница осталась без света. Также повреждены помещения станции скорой помощи и автомобиль экстренной медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и масштабы повреждений.

Что предшествовало

4 мая российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в городе Красногоровка.

В учреждении на лечении находятся 45 человек - больных COVID-19 и пневмонией.

В результате обстрела никто не пострадал.

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Автор: Антонина Доломанжи