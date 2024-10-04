По словам представителя 110-й ОМБр, сейчас россияне атакуют группами, которые состоят из 4 человек.

Ситуация на Покровском направлении сейчас очень сложная, российские оккупанты пытаются постоянно проводить штурмы. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире "Еспресо".

По его словам, постоянные штурмовые действия врага происходят в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово, что в Покровском районе.

"Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться. Здесь большую роль играет ландшафт. Поскольку до Покровска была относительная равнина. Теперь боевые действия происходят на склонах и высотах, что позволяет немного замедлить наступление противника. В целом можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно. Нам очень трудно, если говорить откровенно, мы имеем много раненых", - отметил Секач.

Представитель бригады подчеркнул, что армия РФ проводит штурмовые действия, используя технику и большое количество личного состава.

"Сейчас они вернулись к тактике, когда атакуют группами по 4 человека. Ранее они атаковали группами, которые состояли из двух человек", - объяснил он.

Секач добавил, что у россиян осталось мало времени, поэтому они очень активизировались на этом направлении.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что российские оккупанты находятся чуть менее чем в 7 километрах от окраин города с одной стороны. Он сообщил, что сейчас в Покровске остаются 13 тысяч 50 человек и 94 ребенка, однако эвакуация жителей продолжается.

В то же время аналитики издания The Times отмечали, что несмотря на потерю Украиной Угледара, штурм Покровска, который находится под постоянными обстрелами РФ, маловероятен. В издании отметили, что дальнейшему продвижению РФ будут препятствовать украинские оборонительные позиции к северо-востоку от Угледара.

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