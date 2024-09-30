Теперь оттуда оккупантам осталось примерно 9 км до самого города Покровск.

Российским оккупантам удалось захватит еще два села под Покровском. Таким образом они расширили плацдарм на Покровском направлении, продвинувшись на север.

Именно там враг захватил села Крутой Яр, а также соседнее село Красный Яр.Теперь оттуда оккупантам осталось примерно 9 км до самого города Покровск, отметил аналитик BILD Юлиан Репке.

"Российские оккупанты захватили Красный Яр и Крутой Яр в 9 км к востоку от Покровска", - сообщил эксперт.

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Ситуация в районе Покровска

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что россияне достигли продвижения на важных участках фронта. По его словам, враг подошел к Покровску, а дальше крупные города с сотнями тысяч людей.

А вчера стало известно, что оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области, и, как сообщает аналитический проект DeepState, враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Мариновка Новогродовской громады Покровского района.

Кроме того, украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных сооружений в районе Горняка и Покровска, написал аналитический проект DeepState, добавляя фото, которыми поделились с аналитиками бойцы.

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