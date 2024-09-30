Оккупанты продвигаются в районе Покровска / фото УНІАН, Влад Абрамов

Российским оккупантам удалось захватит еще два села под Покровском. Таким образом они расширили плацдарм на Покровском направлении, продвинувшись на север.

Именно там враг захватил села Крутой Яр, а также соседнее село Красный Яр.Теперь оттуда оккупантам осталось примерно 9 км до самого города Покровск, отметил аналитик BILD Юлиан Репке.

"Российские оккупанты захватили Красный Яр и Крутой Яр в 9 км к востоку от Покровска", - сообщил эксперт.

Видео дня

Ситуация в районе Покровска

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что россияне достигли продвижения на важных участках фронта. По его словам, враг подошел к Покровску, а дальше крупные города с сотнями тысяч людей.

А вчера стало известно, что оккупанты  продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области, и, как сообщает аналитический проект DeepState, враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области - село Мариновка Новогродовской громады Покровского района.

Кроме того, украинские военные жалуются на ненадлежащее качество инженерно-фортификационных сооружений в районе Горняка и Покровска, написал аналитический проект DeepState, добавляя фото, которыми поделились с аналитиками бойцы.

Вас также могут заинтересовать новости: