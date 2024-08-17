По словам военного, многие говорят, что не нужно было начинать операцию в Курской области.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отреагировал на слова о том, что бойцов, которые задействованы в Курской операции, лучше было бы отправить на Покровское направление.

"Многие начинают даже упрекать наши Вооруженные силы, что, мол, не надо было делать такой операции на Курщине, надо было эти войска доставить на Покровское направление, чтобы остановить врага, - это не совсем правильно с военной точки зрения, точнее совсем неправильно. Дело в том, что те войска на Покровском направлении мало бы что изменили - там враг нас существенно превосходит. Что значит добавить людей? Это как поставить людей на расстоянии друг от друга не 10 метров, а полметра. Вот что значит добавить. У нас там максимальное количество людей, которое должно держать оборону", - подчеркнул он в эфире "Еспресо".

По его словам, армия РФ преобладает ВСУ в численности, это означает, что она имеет больше артиллерии, дронов, поэтому оккупанты могут большее количество раз атаковать.

Видео дня

"Враг превосходит нас в численности - это не значит, если они наступают по фронту, например, на расстоянии 100 метров, то идут сразу 100 человек - как обычно идут 10 человек на расстоянии 10 метров друг от друга. Преимущество - это означает, что у них больше артиллерии - они могут больше стрелять, у них больше дронов - могут больше атаковать, и у них больше сил на обновление тех штурмовых групп, которые наступают. Скажем, одна группа осуществляет штурмовые действия, если неудачно, то она отходит разорванная, а на ее место заходит новая группа. Первая уходит в глубокий тыл, там возобновляется, добавляют людей и снова продолжают атаковать", - объяснил ветеран российско-украинской войны.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил и расширении стабилизированной территории в Курской области России.

"На сегодня есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией", - сказал глава государства.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что украинские военные за последние дни взяли под контроль еще ряд населенных пунктов, в частности Силы обороны продвинулись на юго-восток от города Суджа.

Вас также могут заинтересовать новости: