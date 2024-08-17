Известно, что пленный из 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии.

Большая часть боевых столкновений на юге Украины сейчас происходит на Херсонщине. Во время одного из них в плен попал российский военный, и это на самом деле редкое явление, рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сейчас есть определенное уменьшение количества российских штурмов в Херсонской и Запорожской областях. За вчера в операционной зоне было четыре штурма противника: один - в Запорожской области, в районе Малой Токмачки, и три - на островах, которые западнее села Крынки, - на плацдармах на левобережье Днепра.

"Вот именно на приднепровском направлении на Херсонщине сейчас происходит две трети наших всех боевых столкновений. За сегодня сначала суток произошло одно боевое столкновение на островах - к западу от Крынок. Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", - рассказал Лиховой. Видео дня

Он уточнил, что пленный - из 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но вот случается и так... Он пополнит обменный фонд и предоставит свидетельства о российском контингенте, в том числе и на Левобережье Днепра Херсонской области", - сказал Лиховий.

Спикер добавил, что переправить пленного на правобережье - достаточно сложная задача, потому что надо лодками преодолеть Днепр, а этот участок реки находится под постоянными атаками россиян, в частности, ударных БПЛА, FPV-дронов. Лиховий пояснил, что аэроразведка противника работает очень активно. Например, 16 августа ВСУ удалось на этом направлении уничтожить три российских БПЛА-разведчика - два Supercam и один "Орлан".

"Но, к сожалению, "глаза" россиян почти везде и они корректируют как огонь артиллерии, так и огонь беспилотных систем, ударных дронов, дронов-камикадзе. И переправиться через Днепр очень сложно и нашим военным, и тем более - перетащить пленного", - сказал представитель "Таврии".

Всего за 16 августа военные получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на юге на 81 человека (убитые, раненые). Также враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники, из них, кроме указанных беспилотников, - танк, 12 артиллерийских систем, 9 единиц автобронетехники и 3 лодки.

Как курская операция повлияла на фронт в Украине

Напомним, представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что несмотря на события в Курской области РФ, массового отвода войск противника не зафиксировано. В частности, на боевых действиях на юге Украины это пока никак не сказалось. По словам спикера, произошло некоторое перемещение на уровне подразделений, но это не выглядит, как большой поток, как существенное изменение личного состава, численности российских оккупационных войск.

Он напомнил о соотношении численности российских войск в 2022 году (100 тыс. человек) и сейчас (более 500 тыс.). В частности, в Запорожской области - от 75 тыс. до 90 тыс. российских военных, которые находятся "на всей глубине" обороны ВСУ. Лиховий призвал соотносить названные цифры и передислокацию одной-двух тысяч захватчиков с оккупированных территорий Донецкой или Луганской области в РФ.

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