Попович считает, что Донецкое направление будет последним местом, откуда враг будет перебрасывать резервы на Курщину для сдерживания ВСУ.

Военный обозреватель Денис Попович убежден, что россияне не будут перебрасывать резервы с Донецкого направления, чтобы остановить наступление ВСУ в Курской области.

По его мнению, они и дальше будут продвигаться, поскольку перед ними стоит задача по движению вперед на Покровском направлении и туда направляют резервы.

"Противник преобладает численностью. Сейчас нет оснований считать, что россияне будут перебрасывать резервы оттуда, чтобы останавливать наше наступление в Курской области", - сказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, Донецкое направление и Донецкая область будут последними местами, откуда враг будет перебрасывать резервы на Курщину для сдерживания ВСУ.

"Сейчас ситуация складывается таким образом, и продвижение врага на Покровском направлении продолжается. Ситуация достаточно тяжелая, и пока нет тенденции, что мы сможем стабилизировать ее там", - добавил аналитик.

Война в Украине - ситуация на фронте

Пока что Россия не изъявляет желания ослабить свои войска на Донбассе - в отличие от Украины, которая отвела срочно необходимые части под Курск. Издание Der Spiegel пишет, что для украинцев это рискованная ставка.

"С весны российские войска добились больших территориальных успехов в направлении города Покровска. Накануне глава администрации Покровска призвал к эвакуации, заявив, что враг находится всего в десяти километрах от окраины города", - сказано в материале.

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