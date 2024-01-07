На месте работают мобильные криминалистические лаборатории.

На месте российского удара по Покровскому району Донецкой области работают правоохранители, они показали последствия атаки.

Снимки опубликованы на странице Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook. Отмечается, что сейчас полицейские идентифицируют тела погибших людей.

"Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших. Работают следственно-оперативные группы и мобильные криминалистические лаборатории", - добавили они.

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Россия обстреляла Покровск: что известно

Как известно, 6 января российские захватнические войска ударили по Покровскуи селу Ривне Мирноградской громады ракетами С-300.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал о гибели 11 человек, из них 5 - дети. Еще восемь человек пострадали. В сети публиковали снимки, на которых можно увидеть серьезные разрушения.

Сегодня вечером в Министерстве внутренних дел сообщили, что на местах ударов в городе Покровск и поселке Ривне изъяли тела трех погибших людей, среди которых трехлетний ребенок. На местах продолжаются аварийно-спасательные работы.

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