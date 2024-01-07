В С. Ривне на месте разрушенного дома изъяли тело 1 погибшего ребенка.

В Покровском районе Донетчины после российского ракетного удара число жертв возросло. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в с. Ривне на месте разрушенного дома изъяли тело 1 погибшего ребенка. На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.

Кроме того, в г. Покровск на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.

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Удары по России по Украине - что известно

Армия РФ 6 января ракетами С-300 ударила по Покровскому району Донецкой области. Основной удар пришелся по Покровску и Ровному Мирноградской громады. Как сообщал вечером начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара погибли 11 украинцев, среди жертв было 5 детей. Еще 8 человек ранены.

Также вечером 6 января 2024 года, российские оккупанты атаковали Днепр дронами. Была повреждена многоэтажка и уничтожено несколько автомобилей. В доме проживало 22 семьи. Чрезвычайники спасли шестерых человек, двое из них - дети.

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