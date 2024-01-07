Сила вражеского удара была слишком мощной, спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате удара РФ по Покровскому району Донецкой области количество жертв составляет 11 человек, однако сегодня спасатели достали из-под завалов тела трех украинцев, среди них был трехлетний ребенок.

Соответствующие данные по состоянию на 17:00 уточнило министерство внутренних дел Украины. "По оперативной информации, жертвами российских ударов стали по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей", - заявило ведомство.

Там акцентируют, что это не окончательная цифра погибших. Сила удара врага была слишком мощной, поэтому спасателям нужно больше времени, чтобы разобрать все завалы.

Работы на месте удара ведутся более суток. Спасатели разобрали более 100 тонн разрушенных элементов домов, изъято более полусотни фрагментов тел.

"Отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших", - говорится в сообщении МВД.

Всего для проведения работ привлечено 76 человек и 20 единиц техники, уточнили в ГСЧС. Также днем удалось спасти одного мужчину, сообщили спасатели.

Удар по Покровскому району - что стоит знать

Свой очередной теракт против украинцев Россия реализовала в "старый" Святвечер 6 января. Тогда сообщалось о гибели по меньшей мере 5 детей. Президент Зеленский отреагировал на трагедию и пообещал, что никакое подобное преступление врага не останется безнаказанным. В Донецкой ОВА говорили, что армия РФ ударила по Покровскому району ракетами С-300.

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