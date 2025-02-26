Увеличивается активность россиян в районе Большой Новоселки.

Россияне продвигаются на востоке Украины и смогли захватить село Новоочеретоватое в Комарском районе Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Кроме того, враг продвинулся возле Преображенки и в Тополях.

Также в DeepState сообщили, что увеличивается активность россиян в районе Большой Новоселки.

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Отмечается, что за последнюю неделю враг почти ежедневно имели продвижение на север от Большой Новоселки. После захвата поселка они начали накапливать свои ресурсы, перегруппировываться и сейчас возобновили свою активность. Наибольшее давление осуществляется в направлении Скудного и Бурлацкого.

"На данном направлении главной целью для россиян является населенный пункт Комар, через который проходит дорога к Богатырю и в целом логистика к группировке Сил Обороны в районе Андреевки", - отмечают в DeepState.

В то же время пока добраться туда оккупантам, несмотря на все попытки, не удается.

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области - Дачное и Зеленовку.

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