Есть определенные сигналы об этом, которые сейчас проверяются.

Украина пока не располагает данными об участии военных Республики Беларусь в российском вторжении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"Пока официальных данных нет, что белорусская армия участвует в боевых действиях против Украины. Есть сигналы, которые сейчас проверяются. Но уровень этих сигналов не достаточен для того, чтобы говорить, что белорусы уже участвуют в боях против Вооруженных сил Украины", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны Украины предупредило о вероятной поддержке белорусской армией российских захватчиков в достижении целей российских оккупантов.

Россия вторглась на территорию Украины около 5:00 утра 24 февраля. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы" демилитаризовать "и" денацифицировать " Украину. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

С тех пор русская армия понесла много потерь. По обновленным данным украинского Минобороны, по состоянию на 2 марта, потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

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