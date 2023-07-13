После технического обслуживания, вражеский беспилотник будет работать на стороне Украины.

На юге пограничник умудрился приземлить невредимым вражеский дрон, уже начиненный взрывчаткой. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении ГПСУ, пограничник на слух заметил приближение беспилотника, который захватчики направили на украинские позиции.

"На юге страны пограничник с позывным "Музыкант" приземлил квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17. Вражескую "птичку" он обнаружил благодаря ее "сольному пению", - рассказали пограничники.

Они уточняют, что "на борту" квадрокоптера было два гранатометных осколочных выстрела (ВОГ-17). "Музыкант" умудрился приземлить дрон огнем из стрелкового оружия.

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"Прием был настолько "гостеприимным" и "ювелирным", что беспилотник "решил" остаться (в ВСУ – УНИАН) навсегда. А после незначительного технического обслуживания, "будет звучать" как новенький вместе с украинскими "квадриками", - говорят пограничники.

Отмечается, что это уже третий дрон, который за неделю поймали пограничники на южном направлении.

Как сообщал УНИАН, на юге Украины пограничник с позывным"Джокер" сбил очень опасную вражескую "птичку" - FPV-дрон, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета. Дрон "сел" - в нескольких метрах от украинских военнослужащих.

Приземление антидроновым ружьем было настолько искусным, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал.

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