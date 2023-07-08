Дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал.

Искусный пограничник "посадил" вражеский ударный дрон в считанных метрах от позиций.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на юге государства пограничник с позывным "Джокер" сбил очень опасную вражескую "птичку" - FPV-дрон, снаряженный боеприпасом от ручного противотанкового гранатомета.

"Антидроновое ружье стало надежной "посестрой" пограничника в борьбе с оккупантом. Приземление было настолько искусным, что дрон не получил повреждений, а боеприпас не сдетонировал и все это в считанных метрах от позиций охранников границы", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что на счету "Джокера" это уже не первый дрон, который изменил запланированный курс.

Сегодня авиация ВСУ отметилась новыми ударами по оккупантам

Украинская авиация 8 июля нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. В частности, ракетчики и артиллерия за сутки поразили 11 российских артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов, ПВО, станции радиоэлектронной борьбы и тому подобное.

Со своей стороны враг применил для ударов по Украине зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300, а также иранские БПЛА Shahed. В течение суток армия РФ реализовала 34 авиационных удара.

Вас также могут заинтересовать новости: