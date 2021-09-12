Боевики понесли новые потери в субботу, поделился "Штирлиц".

На востоке Украины в субботу, 11 августа, боевики самопровозглашенной "ЛНР" подорвались на неизвестном взрывном устройстве, пострадали два противника.

В результате подрыва пострадали члены "2 отдельной мотострелковой бригады" квазиреспублики, написал в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Бесповоротные потери на Донбассе понесла так называемая "ДНР" – "самоликвидировался" один боевик "3 отдельной мотострелковой бригады".

Читайте такжеНарушение "Женевской конвенции": на Донбассе отдаленно заминировали позиции украинских военных"Безвозвратные (200) – 1 (1 – "3 омсбр"..., небоевой, в результате неосторожного обращения с оружием)", – поделился офицер ВСУ.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала сентября на Донбассе противник 59 раз обстрелял позиции украинских воинов. В частности, боевики 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Защитникам Украины можно открывать ответный огонь.

По сведениям разведки, уничтожены шесть боевиков, а 12 – ранены.

За месяц погиб один украинский воин, 13 получили ранения, а восемь – травмированы.

Война на Донбассе – справка УНИАН

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей захватили боевики "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержали власти Российской Федерации. На Донбасс также вторглись войска РФ.

Сначала украинские власти решили провести на части Донбасса антитеррористическую операцию, а позже вместо нее был дан старт операции Объединенных сил.

Для разрешения конфликта в 2014-м в столице Беларуси Минске были подписаны Минские соглашения.

Россия принимает участие в урегулировании ситуации, но не признает себя участником войны и утверждает, что является "посредником".

В зоне конфликта не раз вводили режим прекращения огня.

Автор: Екатерина Присяжнюк