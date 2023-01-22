В Офисе президента считают, что мир получил "пробоину" в виде войны в Украине.

Российская агрессия похожа на пробоину в "глобальном корабле", а Украина является именно той частью команды, которая пытается спасти судно. Но остальным не удастся просто переждать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Партнерам нужно осознать истину: к сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и Украина - часть команды, которая борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится", – написал он в своем Твиттер.

По словам Подоляка, чтобы спасти "корабль", символизирующий глобальный мир, потребуются слаженные действия всех.

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"А это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины", – подчеркнул он.

Поставки оружия в Украину

20 января в Германии состоялась встреча военных министров стран-партнеров Украины, на которой были анонсированы новые масштабные поставки оружия.

Несмотря на ряд хороших новостей, "Рамштайн" принес и большое разочарование. Германия так и не дала добро на поставки немецких танков Leopard, в том числе из других стран, чего очень хотят в Украине.

Президент Зеленский отметил, что решение по танкам нужно принять обязательно, поскольку без этих поставок война затягивается, а люди продолжают гибнуть.

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