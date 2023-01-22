В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцева-2, уверен секретарь СНБО.

Российский диктатор Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта. Ему нужен "украинский Сталинград".

Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в колонке для "Украинской правды". По его словам, мечты Путина в Украине очень кровожадны - ему хочется "котлов" и звания "генералиссимума всех времен".

"В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружениях, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и ... о собственным ГУЛАГе. Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцево-2. Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта", - сказал Данилов.

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Война в Украине: к чему готовится РФ

По данным украинской разведки, решающим временем в войне с РФ будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано крупное наступление россиян. Оккупанты якобы уже начали готовиться к нему.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что враг еще раз попытается захватить Киев. Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может совершить нападение на наше государство с собственной территории.

Данилов заявил, что Россия готовится к новому наступлению, первый признак - враг активно реализует информационные мероприятия. Перед тем, как бить из танков, противник применяет "ядовитые информационные газы, в состав которых входят манипуляции, фейки, дезинформация, ложь, а также активизируются вражеские агенты информационного влияния.

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