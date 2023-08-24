Советник главы Офиса президента подчеркнул, что на захваченной украинской территории "земля должна гореть под ногами" военных и гражданских оккупантов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал, что означают спецоперации украинской разведки на временно оккупированной территории Крыма, в частности, сегодняшняя высадка десанта и украинский флаг, который развевался на полуострове.

В эфире телемарафона он отметил, что такие новости о проведении спецопераций, вызывают "очевидные крайне положительные эмоции" и подчеркнул, что Крым - это территория Украины, которая сейчас временно оккупирована, но "эта земля должна гореть под ногами тех, кто там находится и не зависимо от того, это военные или гражданские оккупанты".

"Давайте не забывать, что там много гражданских, которые также являются оккупантами, они пришли и захватили имущество и здания граждан Украины. То есть, я имею в виду, что делает Россия всегда, когда приходит на ту или иную территорию, которую захватывает, она пробует заместить этнический состав населения, проживавшего на этой территории. В данном случае Россия захватывала за счет своих переселенцев, которых завозила в Крым из разных уголков своей страны", - напомнил Подоляк.

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Советник главы Офиса президента считает, что последние инциденты на временно оккупированном полуострове, подтверждают, что Украина не остановится на пути освобождения своих территорий и будет для этого использовать все возможные инструменты.

"Я добавлю к этому заявление Буданова о том, что у нас есть достаточно способности атаковать любой уголок Крыма. Также, учитывая заявление, например, министра иностранных дел Германии Бербок относительно того, что Украина в рамках международного права может атаковать любую территорию оккупированную, уничтожать там все, что там есть российское. И это абсолютно юридически мотивировано, потому что Украина имеет право на защиту своей территории в полном объеме", - подчеркнул Подоляк.

Спецоперации ГУР наглядно демонстрируют российским оккупантам, что количество инцидентов на временно оккупированном полуострове будет расти и доказывает большую способность украинских спецслужб достигать результатов на территории оккупированного полуострова.

"Мне кажется, что эта спецоперация сухопутная, которую уже провели, она показывает, что в принципе Крым будет постепенно увеличивать количество инцидентов, которые приведут к паническим настроениям (среди оккупантов - УНИАН). Это уже очевидно. Кстати, еще одно событие, крайне важное, которое показывает, что Россия абсолютно беззащитна к охране таких ценных военных инструментов, каким является С-400 (российский комплекс "Триумф", который был уничтожен в Крыму - УНИАН). Это говорит о большой способности наших спецорганов достигать любых результатов на территории Крыма", - акцентировал Подоляк.

Он добавил, что тактика прямого и опосредованного давления на захватчиков, способна вызвать бегство оккупантов с временно оккупированного полуострова.

"Мне кажется, что эта тактика, которой придерживались и при Харьковской операции, и Херсонской частично операции – тактика большого количества "порезов", таких незначительных, она будет постепенно увеличиваться. Постепенно будет увеличиваться количество таких операций, атак прямого или опосредованного действия на Крым. И это вызовет обвальный побег (оккупантов - УНИАН), я не имею в этом никаких сомнений", - подчеркнул Подоляк.

На уточняющий вопрос, сохранится ли Керченский мост, чтобы оккупанты могли бежать с полуострова, он ответил, что "нет разницы".

"Керченский мост не должен существовать и его не будет существовать. Когда это будет сделано, будем с вами видеть. Но, там надо уничтожить не только Керченский мост, также надо уничтожить и паромную переправу. Потому что это единственный базовый логистический центр, транспортный узел, через который идет обеспечение всей оккупационной группировки по территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей. Поэтому, уничтожение этого транспортного коридора, безусловно является приоритетом", - констатировал Подоляк.

Мыс Тарханкут - место высадки подразделений ГУР в Крыму

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуостров в рамках спецоперации. Юсов сообщил, что операция прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Еленовка.

Позже ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. Сообщалось, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боевое столкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. В украинском Крыму подняли Государственный флаг Украины.

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