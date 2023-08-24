Руководитель украинской военной разведки отметил, что воздушными ударами усилия Украины по возвращению полуострова не ограничатся.

Важность высадки украинских подразделений во временно оккупированном Крыму заключается в том, чтобы послать населению полуострова сигнал, что им надо поверить в освобождение Крыма, которое уже не за горами. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного марафона.

"Важность этой операции заключается в том, чтобы люди, в первую очередь даже не на территории материковой Украины, а люди в Крыму поверили в то, что победа не за горами, и освобождение их - тоже не за горами. Возвращение к нормальной жизни продолжается. О них никто не забыл. И никто не собирается просто так их там оставлять, - подчеркнул Буданов. - И когда проводятся определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция. Будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой. Вот, я считаю, и есть главная цель", - подчеркнул Буданов.

При этом, у него спросили, значит ли это, что он не ожидает участия дипломатии во всех процессах, которые еще будут ждать Украину.

"Вы знаете, я немного иначе смотрю на все эти ситуации. Я хочу вспомнить, может быть, не совсем приятную вещь. Но помните, как с 2014 года говорили, что другого пути, кроме как дипломатического, для возвращения наших территорий не существует. Вот мы все сейчас видим, к чему сейчас приводят подобные тезисы. А я хочу сказать, что любая дипломатия без того, что ты имеешь реальную силу, к сожалению, бессильна",-подчеркнул Буданов.

Мыс Тарханкут - место высадки подразделений ГУР в Крыму

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что утром 24 августа в оккупированном Россией Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуостров в рамках спецоперации. Юсов сообщил, что операция прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка.

Позже ГУР обнародовало видео спецоперации в Крыму. Сообщалось, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. В украинском Крыму подняли Государственный флаг Украины.

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