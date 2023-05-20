Он отметил, что главарь наемников не впервые делает "победоносные" заявления по Бахмуту.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлениями о взятии Бахмута намеревался перебить информационный фон по поводу визитов президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и на саммит G7 в Японию, а также жесткие высказывания иностранных лидеров в адрес РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время телемарафона. Он отметил, что Пригожин не впервые делает подобные заявления о взятии Бахмута. Но в этот раз, по словам Подоляка, оккупантам, очевидно, нужно перебить информационный фон визитов Зеленского и жесткие заявления глав иностранных государств по поводу того, как должна закончиться война, "какая будет оружейная поддержка Украины и что будет с Россией после того, как она проиграет".

Он подчеркнул, что Бахмут так или иначе будет освобожден украинскими войсками.

Видео дня

"В Бахмуте сконцентрировано все, что РФ имела боеспособного. Все это уже уничтожено... Какими силами... они будут идти? У нас вопрос в другом – мы не можем остановиться посередине. Бахмут будет освобожден...", - пояснил он.

Заявление Пригожина о Бахмуте

Сегодня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал громкое заявление, что Бахмут взят под контроль его наемников. Однако в Минобороны Украины этоо опровергли трицают, но добавили, что ситуация в городе тяжелая.

Вас также могут заинтересовать новости: